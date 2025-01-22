日本維新の会が夏の参院選に向けて提唱している野党候補を一本化するための「予備選」の制度案が明らかになった。改選定数１の「１人区」の世論調査結果や昨秋の衆院選比例票をポイント化して勝敗を決める仕組みだ。近く制度案を公表し、全野党に協力を呼びかける。予備選は全国に３２ある全１人区が対象。与野党一騎打ちの構図を作り出し、自民、公明両党を過半数割れに追い込む狙いがある。制度案によると、公職選挙法が禁