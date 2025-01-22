石破首相が通常国会召集日の２４日に行う施政方針演説の原案が判明した。産官学の地方移転推進など「令和の日本列島改造」実現に向けた５本柱を示し、「多極分散型の多様な経済・社会」の構築を訴える。少数与党の現状を踏まえ、社会保障や教育など幅広い分野で野党と協議する姿勢を強調する。首相の施政方針演説は就任後初めてとなる。自身の目指す国家像として、一人ひとりが自己実現に取り組む「楽しい日本」を改めて掲げた