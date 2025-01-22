人気グループＮＥＷＳのメンバーで、小説家でもある加藤シゲアキ（３７）が２１日、都内でチャリティー小説「あえのがたり」の発売記念会見に登場した。同小説は昨年の元日に起きた能登半島地震への応援企画。加藤、小川哲氏（３８）、今村翔吾氏（４０）という同世代の作家たちが、昨年１月の直木賞選考会をきっかけに企画がスタート。有名作家１０人によるアンソロジーとなっており、参加著者の印税相当額と売上利益相当額は