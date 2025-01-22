中居正広（52）の女性トラブルに社員が関与したなどと報じられたフジテレビをめぐり、21日も各所に余波が広がっている。同局とフジ・メディア・ホールディングス（HD）の社外取締役を務める文化放送の齋藤清人社長は、定例会見で同HDに対し、臨時取締役会開催を申し入れる文書を、他の社外取締役と連名で21日にメール送付したことを明かした上で、十分な説明を求めた。村上誠一郎総務相やフジテレビOBの黒岩祐治神奈川県知事も会見