旬のアイテムをプチプラでゲットできる【しまむら】から、マニアが絶賛する「おしゃれニット」をピックアップ！ 今回ご紹介するのは、おしゃれ見えはもちろん、着心地も良さそうなチュニック丈セーターです。リラックス感のあるシルエットで体型カバーも叶いそう。デイリーに使えるセーターを探している人はぜひチェックしてみて。 オーバーサイズ感がキュートなチュニッ