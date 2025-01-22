タレント・中居正広（５２）の女性トラブルを巡り、フジテレビ社員の関与が報じられた問題で２１日、村上誠一郎総務相（７２）が同局に対して苦言を呈した。閣議後の記者会見で村上氏はフジに対し「総務省としては独立性が確保された形でできる限り早期に調査を」と要求。「その結果を踏まえ適切に判断・対応することでスポンサーや視聴者の信頼回復に努めていただきたい」との考えを示した。１７日に同局の港浩一社長（７２）