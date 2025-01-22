広島・坂倉将吾捕手（２６）が２１日、広島・廿日市市の大野練習場を訪れ、正捕手を守り抜くことを誓った。「目標ですし、そうしないと。去年みたいにならないように」と今季こそ、扇の要としての完走を宣言。高知での自主トレは打ち上げ、今後は球団施設で練習するが、「きょうも誰かブルペンに入るのなら、捕ろうと思った」と１月中からミットを鳴らすことを予告した。昨季は１２１試合の出場のうち、捕手で６４試合。７月以