阪神・藤川球児監督（４４）が２１日、兵庫・西宮市内のホテルで沖縄春季キャンプに向けた合同スタッフ会議を行い、聖域なき改革を打ち出した。その目玉として、野手に複数ポジションの守備練習をさせる方針を決定。危機管理を念頭に置き、岡田前監督の政権下では三塁固定だった佐藤輝も例外なし。「チーム方針ですから。たくさんの選手にトライしてもらう。例えば、コンディション不良が違うポジションの選手に起きてしまったり