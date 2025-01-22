女子高校野球の強豪・花巻東（岩手）の佐々木秋羽（しゅう）内野手（１８）が、このほどスポーツ報知の単独インタビューに応じた。今春から筑波大に進学。高校通算１４０発を放った麟太郎内野手（１９）＝米スタンフォード大＝の妹は、２月から巨人の女子チームに入団し、巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏の代名詞でもある背番号「５５」を背負う。同校野球部の監督で父の洋氏（４９）と同じく、将来は指導者を目指して