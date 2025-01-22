巨人の吉川尚輝内野手（２９）が故障からの全快を宣言し、リーグ連覇へさらなる輝きを放つ決意を示した。２１日にＧ球場で自主トレを公開し、打撃練習では昨年９月に左肋骨（ろっこつ）を骨折した影響を感じさせない打球を連発。昨年１２月にシンガー・ソングライターの足立佳奈（２５）との結婚を発表した不動の二塁手は、阿部慎之助監督（４５）から２番打者として期待を寄せられており、万能型として打線を活性化させる。感