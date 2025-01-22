第48回日本アカデミー賞の各優秀賞が21日、発表された。「正体」が作品、監督、主演男優（横浜流星）、助演男優（山田孝之）、助演女優（山田杏奈、吉岡里帆）など12部門（13賞）で最多受賞。「キングダム大将軍の帰還」と「ラストマイル」がともに10部門で続く。東京1館から口コミで広がり大ヒットとなった「侍タイムスリッパー」も7部門と健闘している。各最優秀賞を発表する授賞式は3月14日に開催される。