大阪府北部の彩都エリアを進む大阪モノレール彩都線の列車。現在はすべて4両編成で運行される（撮影：伊原薫）大阪府北部を走る大阪モノレールは、路線長が2路線を合わせて28.0kmと、モノレールとしては日本最長を誇る。このうち本線に相当する大阪モノレール線は、1990年に千里中央―南茨木間が開業。その後も路線を延ばし、1997年には大阪空港―門真市間が全通した。本線は放射状に延びる各路線をつなぐ本線が通る北摂・北河内エ