「落葉しぐれ」のヒットで知られる歌手の三浦洸一（みうら・こういち、本名桑田利康＝くわた・としやす）さんが11日午前6時23分、老衰のため東京都港区の病院で死去した。97歳。神奈川県出身。告別式は近親者で行った。喪主は妻桑田節子（くわた・せつこ）さん。日本歌手協会によると、2012年に引退後は悠々自適の生活を送っていたが、1年半ほど前から都内の病院に入院していた。東洋音楽学校（現・東京音大）を卒業後、作曲