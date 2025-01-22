日本バドミントン協会は21日、都内で日本代表発表および大堀均ヘッドコーチ（HC、56）の就任会見を行った。大堀HCは「強いニッポン、格好いいニッポンをつくっていく」と語り、28年ロス五輪に向けて「3つのメダルが目標」と宣言した。代表の体制も変更され、A、B代表の固定制を廃止し、入れ替えのあるトップコミット選手（TCP）12人と他強化選手33人の編成として強化を図る。全日本総合女子シングルス覇者の18歳、宮崎友花（山