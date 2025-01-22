男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構（JGTO）は21日に都内で理事会を開き、来季出場権を懸けた予選会を国内に加え米国でも開催することを承認した。海外開催は初。6〜7月にカリフォルニア州で1次と2次を2週続けて実施する。100人程度の応募を想定しており1次、2次を経て約30人が日本で行われる3次予選会に進む見通し。また大会の順位を点数に換算したランクをシード付与の指標とするポイント制については来季から導入す