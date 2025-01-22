[1.21 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá](¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥É¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡¦¥ê¥¹¥Ü¥ó¡¦¥¨¡¦¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«(¡¦¥À¡¦¥ë¥¹))¢¨29:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«]ÀèÈ¯GK 1 A. TrubinDF 3 ¥¢¥ë¥ô¥¡¥í ¥«¥ì¥é¥¹DF 4 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª ¥·¥ë¥ô¥¡DF 30 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥ª¥¿¥á¥ó¥Ç¥£DF 44 ¥È¥Þ¥¹ ¥¢¥é¥¦¡¼¥¸¥çMF 8 ¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯ ¥¢¥¦¥ë¥¹¥Í¥¹MF 10 O. KökçüMF 61 ¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹FW 14 ¥¨¥Ð¥ó¥²¥í¥¹¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ç¥£¥¹FW 17 ¥±¥ì¥à¡¦¥¢¥¯¥È