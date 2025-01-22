[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](アンフィールド)※29:00開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 1 アリソン・ベッカーDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 21 コスタス・ツィミカスDF 78 ジャレル・クアンサーDF 84 コナー ブラッドリーMF 8 ドミニク・ショボスライMF 17 カーティス・ジョーンズMF 38 ライアン・フラーフェンベルフFW 7 ルイス・ディアスFW 9 ダルウィン・ヌニェスFW 11 モハメド・サラー控えGK 56 ビテス