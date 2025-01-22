ボートレース児島のヴィーナスシリーズ第19戦「第14回クラリスカップ」5日目は10〜12Rで準優勝戦が争われ、22日の最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。上位級のパワーを誇る実森が準優もしっかり逃げて優勝戦の絶好枠を獲得。先に回ってしまえば逃走が濃厚。2023年11月26日のまるがめ男女W優勝戦以来となる通算2回目の優勝を目指す。次位は地元二枚看板の守屋と田口の争いとみた。ともにスタートが決まっているの