長澤まさみが主演する映画『ドールハウス』の新キャストとして、瀬戸康史、田中哲司、安田顕、風吹ジュンの出演が発表された。併せて、予告映像が初解禁となった。【動画】長澤まさみ、絶叫――『ドールハウス』予告編長澤まさみが脚本の面白さに出演を熱望したという本作は、ノンストップの“ドールミステリー”。脚本・監督を務めたのは、『ウォーターボーイズ』『スウィングガールズ』などの矢口史靖監督。「いつかオリジナ