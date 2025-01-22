Jリーグが21日に都内で実行委員会を開き、秋春制へシーズン移行する26年以降に各クラブが夏の開幕前キャンプを欧州で実施する場合に支援する方針を固めた。開催地の選定、欧州クラブとの交流機会の創出などに加え、国内キャンプ実施の際との費用の差額を負担することも検討。開幕を控える欧州クラブが集結するオーストリア、スイスなどでの開催を想定し、今夏には視察団も派遣する見通しだ。Jリーグが欧州の新拠点として設立し