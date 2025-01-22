皇后杯全日本女子選手権は25日に三菱重工浦和―新潟の決勝（Eピース）が行われる。3大会ぶり2度目の頂点を狙う三菱重工浦和は21日、さいたま市内で全体練習を行った。18日の準決勝・INAC神戸戦で途中出場し、約1年ぶりに公式戦復帰したMF猶本光（30）も実戦形式などで軽快な動きを見せた。左膝前十字じん帯損傷からリハビリを経て「しっかり（状態を）つくってこられた。勝って笑いたい」と意気込んだ。