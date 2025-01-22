気象台は、午前4時16分に、なだれ注意報を小松市、白山市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・小松市、白山市に発表（雪崩注意報）石川県では、22日昼前から22日夜遅くまで落雷に注意してください。加賀では、23日までなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■小松市□なだれ注意報【発表】23日にかけて警戒■白山市□なだれ注意報【発表】23日にかけて警戒