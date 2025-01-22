フジテレビへのCM出稿を見合わせる企業が相次ぐ中、フジ・メディア・ホールディングスは、臨時の取締役会をあす開催します。第三者委員会の設置が議題となる見通しです。タレントの中居正広さんと女性のトラブルをめぐり、先週、フジテレビは会見で、調査委員会の設置などを発表しましたが、その後、少なくとも75のスポンサー企業がフジテレビでのCM放映の見合わせを決めています。食品大手のキッコーマンは、フジテレビで放映する