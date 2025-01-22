ニッポン放送は21日、当面の間放送を休止するとしていた中居がパーソナリティーを務めている「中居正広ON＆ONAIR」を終了すると発表した。「現在の状況を総合的に判断し、番組を終了することにいたしました」とした。中居本人から申し入れがあったという。これまでの放送休止の際には、同局が判断し中居サイドが受け入れる形だった。同番組は1995年7月に「中居正広のSomegirl’SMAP」としてスタート。2017年1月か