フジテレビは21日、社員向け説明会を23日午後5時30分から行うと全社員に通知した。嘉納修治会長と港浩一社長が出席し、これまでの経緯や今後の方針について説明する。説明会は局内のスタジオとリモートを併用して開催され、社員からの質疑応答も受けるという。また同局を傘下に持つフジ・メディア・ホールディングスも同日に臨時取締役会を開くことを明らかにした。