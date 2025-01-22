俳優の瀬戸康史（36）が、長澤まさみ（37）主演の映画「ドールハウス」（6月13日公開）に出演する。この記事の写真を見る脚本・監督を務めたのは、「ウォーターボーイズ」「スウィングガールズ」などを手掛けた矢口史靖氏。ノンストップで展開するゾクゾクの“ドールミステリー”で、愛らしい人形が家族を翻弄（ほんろう）していく。瀬戸は、長澤演じる主人公・佳恵の夫で病院の看護師として働きながら、佳恵とともに人形の謎に迫