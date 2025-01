EndPineが、シングル「401 (for no one) 」を1月22日にリリースした。本作は、とある401号室を舞台とし、“誰のためでもない”愛のポップナンバーとして制作された一曲。1月22日21時には、オフィシャルビデオも公開予定とのことだ。リリース情報「401 (for no one) 」2025年1月22日(水)リリース配信リンク:https://linkcloud.mu/a7cc3fd8関連リンク◆EndPine オフィシャルサイト◆EndPine オフィシャルInstagram◆EndPine オフ