アメリカのトランプ大統領がWHO(世界保健機関)から脱退することを表明したことを受け、WHOは21日、「遺憾に思う」との声明を発表しました。WHOは、声明の中で「アメリカは創設時からのメンバー」としたうえで、「70年以上にわたり、WHOとアメリカは数え切れないほどの命を救い、アメリカ人とすべての人々を健康上の脅威から守ってきた」と強調しました。そのうえで、「アメリカが再考することを期待し、パートナーシップを維持す