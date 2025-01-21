¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØABEMA Prime¡Ù¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢SNS¤Ç9ºÐ¤Î¾¯½÷¤ÎÏÓ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¤³°¤ÎÆ°²è¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÇ§¤á¤ë¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢15ºÐÄ¹ÃË¤È¡È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¿Æ»Ò¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Ï¡Ö»Å»öÊÁ¡¢»ä¤Ï´²Âç¤½¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥¿¥È¥¥¡¼