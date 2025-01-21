¡ÖÆüËÜ°ì¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤ëËÙ¹¾À»²Æ¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÂÐÀï·¿³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ÕÎï¤ËÊ±¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤Ç´¤³ä¤ê¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¼Â¼Ì½ÕÎï¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û½ÕÎï¥³¥¹¥×¥ì¤Ç´¤³ä¤êÆ°²è&4800Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸Æ°²è¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤¹¤ë¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¹ä½ÀÎ®¶õ