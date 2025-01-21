¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ëÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢Àä»¿ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡£¸¶ºî¤ÏÇÈÀÚÆØ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÌ¡²è¤Ç¡¢Æü±¢¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÄÍÕ¤¬¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤ÎÅ·ºÍ¡¦·ý¿´¤ò¿²µ»¤Ç¹Ê¤áÍî¤È¤¹¤Ù¤¯¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÈMMA¡É¤ÎÀ¤³¦¤òºÇÂ®¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä°Û¿§¤Î²¼Ñî¾å¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ïºî¼Ô¡¦ÇÈÀÚÆØÀèÀ¸¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëºî²ÈÊ×Îò¤«¤é¡¢ËÜºî¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤Þ