宮崎市内でキャンプ中のJ1アビスパ福岡が22日から11日間で4試合の練習試合を行う。金明輝監督が就任した今年の開幕スタメン争いが本格化。新加入11人がどこまで食い込めるかと同時に、練習からポジション変更が相次いでいる残留組にも注目だ。顕著な例が福岡U―18（18歳以下）出身の24歳MF、北島祐二だ。プロ入り後はサイドハーフやシャドーストライカーといった攻撃的なポジションでの出場が多かったが、今年はU―18でプレー