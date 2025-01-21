¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ï(º´²ì»Ô°é¤Á)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¸Î¶¿¤òË¬¤ì¤¿¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö3¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ª ¤¹¤Ù¤Æ¤Î±é½Ð¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Perfume¤Î3¿Í¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë1Ëç¡£18¡¢19Æü¤Ëº´²ì¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖPerfume 10th Tour ZOZ5 ¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É Episode 1¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö¤Þ¤µ¤«?SAGAº´²ì?¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯