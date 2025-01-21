¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎKapo¤¬¡¢ºòÇ¯12·î29Æü¤È30Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È105¡×¤Ë»²²Ã¡£¥Þ¥ó¥¬¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡Ù(½¸±Ñ¼Ò ¸¶ºî:´äÅÄÀã²Ö ºî²è:ÀÄÌÚÍµ)¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÌÚ¥«¥Ê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºùÌÚ¥«¥Ê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿Kapo»£±Æ:¤´¤¤¡û°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤ëÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÊõÊªºùÌÚ¥«¥Ê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Kapo¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÇËè½µ¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢