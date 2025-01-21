WANDS¤¬3·î26Æü¡¢ÄÌ»»8ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTIME STEW¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¡WANDS ²èÁü¡ØTIME STEW(¥¿¥¤¥à ¥¹¥Æ¥å¡¼)¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ß¡¢¿·µì¤òÍÏ¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢1991Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿WANDS¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¤â¤Î¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤ÆºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖShooting star¡×¡¢TV