»³Íü¸©Å«¿á»Ô¤È¹ÃÉÜ»Ô¶­¤ÎÂçÂ¢·Ð»û»³¤ÇÂ³¤¯»³²Ð»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ä¹ºê¹¬ÂÀÏºÃÎ»ö¤Ï21Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢º£¸å¤Î»³²Ð»ö¤ËÈ÷¤¨¡¢½»Âð¤Ê¤É¤Ë±ä¾Æ¤Î´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤äÈòÆñÀè¤ò»ÔÄ®Â¼¤È¤È¤â¤ËºÆÅÀ¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Âð¤Þ¤Ç100¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ç÷¤ë±ê¤Ë·Ã¤ß¤Î±«½»Ì±¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤«¤È¡×Ä¹ºêÃÎ»ö¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»³²Ð»ö¤Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÕ¶á¤Ï¡ÖÍ­Ì¾¤Ê¥Ï¥¤¥­¥ó¥°¥³¡¼¥¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£²ó¤Î¾ì½ê¤Ï²áµî¤Ë·«¤êÊÖ¤·»³²Ð»ö¤¬È¯