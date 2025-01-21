¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Þ¥è¡×¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼¤¢¤¨¤ë¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Þ¥è¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¥¤ß¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Î¿Íµ¤¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢1925Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤¿¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼¤¬¡¢¶¯