¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÂç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£µËçÌÜ¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê¶­Àî¡Ë¤ò²¼¤·¡¢£´¾¡£¶ÇÔ¤È¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬£´ÀïÁ´¾¡¤ÎÁê¼ê¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é°µÅÝ¤·¡¢²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£