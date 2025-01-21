¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¤ò¼õ¤±¡¢ÀÅ²¬Ž¥ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬¡¢21Æü¸á¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î´ØÀÇ°ú¤­¾å¤²¤ò¡Ö¸ò¾Ä¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£21Æü ¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡Ä¡£¡Ê ÎëÌÚÃÎ»ö¡Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁáÂ®¡¢½¢Ç¤±éÀâ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤é¤·¤¤È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶­¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾õ¶·¤ò