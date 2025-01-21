½©ÅÄ¸©²­¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡£2029Ç¯²ÔÆ¯Í½Äê¤Î¡ÖÈ¬ÊöÄ®µÚ¤ÓÇ½Âå»Ô²­¡×¤Ç¤ÎÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢21Æü¡¢¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬»ö¶È³µÍ×¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿¡¢21Æü¤Î²ñ¹ç¡£Ç½Âå»Ô¤ÈÈ¬ÊöÄ®¤ÎÂåÉ½¤Ë²Ã¤¨¡¢µù¶È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈ¬ÊöÄ®µÚ¤ÓÇ½Âå»Ô²­¡×¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢25´ð¤ÎÉ÷¼Ö¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£´Ø