²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï21Æü¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥¢¥®¥é¥¹¡¦¥É¥é¥À¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿ÍDF¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥­¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹(27)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹185cm¡¢ÂÎ½Å82kg¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¥­¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥´¥¿FC¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Ö¥«¥é¥Þ¥ó¥¬¡¢¥¢¥®¥é¥¹¡¦¥É¥é¥À¥¹¡¢¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¦¥Ñ¥¹¥È¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥®¥é¥¹¡¦¥É¥é¥À¥¹¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¸ø¼°Àï34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·