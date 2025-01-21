´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÈó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬ÃÆ³¯¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Î¿³Íý¤Ç21Æü¡¢ÕúÂçÅýÎÎËÜ¿Í¤¬½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢¸½¿¦¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆÃÆ³¯ºÛÈ½¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢21Æü¤ÎÊÛÏÀ¤ÎËÁÆ¬¡¢ºÛÈ½´±¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏºÛÈ½¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸á¸å1»þ²á¤®¤Ë¸ûÎ±Àè¤Î¹´ÃÖ½ê¤«¤é·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇË¡Äî¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¶Û