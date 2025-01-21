Shinichi Uchida¡ÎÅìµþ£²£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï£²£±Æü¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¡¢Í¥ÂÔ·ô¤ÎÂåÂØÉÊ¤Î¤¦¤Á¿·ÊÆ¡Ê¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ë¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤ÎÁ÷ÉÕ¿ô¤ä»Ô¾ì´Ä¶­¤ò´ª°Æ¤·¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£µÇ¯£²·î´üËö¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ëÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¥³¥á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾å¾ì´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤¬Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£