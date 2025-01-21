¾¾ºäÅíÍû¼ç±é¡¢Ë§º¬µþ»Ò¶¦±é¤Î±Ç²è¡ØÀã¤Î²Ö ¡½¤È¤â¤Ëºß¤ê¤Æ¡½¡Ù¡Ê¾¾ÃÝ¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯1·î24Æü(¶â)¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢Ë§º¬¤¬ÏÂÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¯¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤Î¡ÈÏÂÂÀ¸Ý¥·¡¼¥ó¡É¥á¥¤¥­¥ó¥°¥«¥Ã¥Èº£ºî¤Ï¡¢µÈÂ¼¾¼¡ÖÀã¤Î²Ö¡×(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¸¶ºî¡¢¾®Àôô¡»Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëËÜ³Ê»þÂå·à±Ç²è¡£¾¾ºäÅíÍû¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤é¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤òÃ¥¤¦±ÖÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤¿Ä®°å¼Ô¤Î°¦¤È´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¤òÉÁ