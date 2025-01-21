ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¼ã¼ê¤ÎÇÀ¶È·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬21Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÅìµþÂç³Ø¤ÎÃ«¸ý¿®ÏÂÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ¤³¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÏÃÏ°èÇÀ¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢JAÂçÊ¬¿®Ï¢¤Ê¤É¤¬2024Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï50Âå°Ê²¼¤ÎÇÀ¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½120¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÃ«¸ý¿®ÏÂÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤¬¥Æ&#12