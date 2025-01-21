¶ÛµÞÂÐ±þÍ×°÷¤¬²ÐºÒ¸½¾ì¤Ë½ÐÆ°¤·¤¿/Mehmet Emin Gurbuz/Anadolu/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥ë¥³ËÌÀ¾Éô¥Ü¥ë¸©¤Ë¤¢¤ë¥«¥ë¥¿¥ë¥«¥ä¡¦¥¹¥­¡¼¾ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç£²£±Æü¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¤¥§¥ë¥ê¥«¥äÆâÁê¤Ë¤è¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°¿Í¤¬»àË´¡¢£³£²¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¥¤¥§¥ë¥ê¥«¥ä»á¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°£³»þÈ¾¤´¤í¤Ë²ÐºÒ¤ÎÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î³Ø¹»¤Ïº£·î¤«¤éÍè·îÂè°ì½µ¤Þ¤Ç¤¬ÅßµÙ¤ß¡£Æ±¥¹¥­¡¼¾ì¤ÏÅß¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤«¤é¿Íµ¤