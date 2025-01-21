1974Ç¯¡Ê94Ê¬¡Ë¡¿ÅìÊõ¡¿7480±ß¡ÊBDÈÇ¡¦ÀÇ¹þ¡¿¼Ì¿¿¤ÏDVDÈÇ2750±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ëµìºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇÛ¿®¤Ç¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿ºòº£¡¢±Ç²è´Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯DVD¤äBlu-ray¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥ÈÈÎÇä¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â³Æ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ï¤à¤·¤íÀÑ¶ËÅª¤Ëµìºî¤Î¥½¥Õ¥È²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÌî¿´Åª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅìÊõ¤ÈKADOKAWA¤À¡£ÇÛ¿®¤¬¤³¤ì¤À¤±½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£