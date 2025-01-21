¡Ò¡Ú½Ë¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡õÄ¾ÌÚ¾Þ¡ª¡Û¡Ö²Ê³ØÉô¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¡Ä¥É¥é¥Þ¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡ßµÓËÜ²È¡ß´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿À©ºîÈëÏÃ¡ª¡Ó¤«¤éÂ³¤¯±éµ»¤Î¼§ÎÏ¤ÈµÓËÜ±é½Ð¤Î²Ì´º¤Ê¼Â¸³¤ÎÀ®²ÌÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ10¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¡ÊNHK¡Ë¤¬¡¢ÊüÁ÷Ê¸²½¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ä¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡×¤Î2024Ç¯12·îÅÙ·î´Ö¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡ËËÜºî¤ÏÀè¤´