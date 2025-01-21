¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÉ×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¤³¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ÎÇ¾ÇÈ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡Ö³¨ÉÁ¤­¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª³¨ÉÁ¤­¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Æ¥«¥²¥È¥é¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ËÉÁ¤¤¤¿¤êsister¤Ï´é¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥È¤·¤¿¤ê¼«Í³¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ê¤«¤è¤¯ºî¶È¤·¤Æ¤ë¤È¤È¤Ã¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤ë ²Ä°¦¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·