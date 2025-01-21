ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÌ¼¡É¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È´é¤Î¥µ¥¤¥ºÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÈÌ¼¡É¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¶¶ËÜ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë²Ö¤Á¤ã¤ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¡¢¡¢¡¢¤¤¤Ä¤â¥«¥á¥éÌÜÀþ¡¢¡¢¤Æ¤¯¤Æ¤¯Êâ¤¤¤ÆÊú¤­¤Ä¤¤¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤­¤å¤ó¡×¤È¡ÈÌ¼¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ì¼¡¦²ÖÌò¤Ç